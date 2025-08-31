ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Урсула фон дер Лайен пристигна в България

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21203942 www.24chasa.bg

Кремъл: Путин и Си са обсъдили неотдавнашните контакти между Русия и САЩ

952
Владимир Путин и Си Цзинпин СНИМКА: Х/@EnesFreedom

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин обсъдиха неотдавнашните контакти между Русия и САЩ, съобщиха ТАСС и Ройтерс, като цитират изявление на съветника на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков.

Двамата президенти са се засекли в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тянцзин и са обсъдили контактите с Вашингтон, отбеляза той пред руски медии, без да съобщи други подробности.

По-рано този месец Путин се срещна в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп, припомня Ройтерс, цитирано от БТА.

Владимир Путин и Си Цзинпин СНИМКА: Х/@EnesFreedom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол