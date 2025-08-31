Кремъл: Путин и Си са обсъдили неотдавнашните контакти между Русия и САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин обсъдиха неотдавнашните контакти между Русия и САЩ, съобщиха ТАСС и Ройтерс, като цитират изявление на съветника на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков.

Двамата президенти са се засекли в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тянцзин и са обсъдили контактите с Вашингтон, отбеляза той пред руски медии, без да съобщи други подробности.

По-рано този месец Путин се срещна в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп, припомня Ройтерс, цитирано от БТА.