Западът оглежда украински генерал в Лондон за наследник на Зеленски

Валерий Залужни обаче смята да остане лоялен на президента, докато войната с Русия продължава

Посланикът на Украйна в Лондон Валерий Залужни има големи шансове да е следващият президент на страната си. Английски и американски медии разкриха, че бившият главнокомандващ на украинската армия не само продължава да се радва на висок рейтинг в родината си, но става все по-интересно лице и за западните държави.

“Един следобед в началото на март, три дни след катастрофалния сблъсък на Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом, в украинското посолство в Лондон имаше оживен телефонен разговор. Екипът на Джей Ди Ванс беше на линия и искаше да се свърже с Валерий Залужни”, пише “Гардиън”. Вестникът се позовава на три независими източника, запознати със случилото се, и припомня, че точно американският вицепрезидент с някои свои провокативни изказвания е изиграл ключова роля за публичната разправия между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет. Екипът на Ванс опитал “различни дипломатически и други канали”, за да се свърже със Залужни, но не успял да го направи. Според изданието вицепрезидентът и други хора от екипа на Тръмп очевидно

проучват

потенциални

алтернативи

на проблемния

Зеленски,

макар служител на Белия дом да е определил случката като “стандартно дипломатическо взаимодействие” и част от редовните контакти на Ванс с правителствени служители на Украйна и европейски партньори.

Генералът се очертава като такава, но отказва да разговаря с американския вицепрезидент, след като се консултира с началника на кабинета на Зеленски.

“Случилото се отразява политическото въже, по което той върви, откакто украинският президент го уволни като началник на армията през миналия февруари и го изпрати в Лондон. От една страна, свикнал да работи в строга военна йерархия, Залужни остава лоялен към правителството, на което служи. От друга - мнозина както у дома, така и в чужбина го виждат като естествения следващ президент на Украйна и го подтикват да започне политическа кампания”, коментира “Гардиън”.

Генералът застава начело на украинската армия няколко месеца преди нахлуването на Русия в страната му. По това време той е на 48 години и повишението му е изненадващо за повечето членове на висшето командване. Твърди се, че Зеленски го харесал заради нестандартния подход. Между двамата обаче бързо се появили някои различия. Докато Залужни настоява за по-интензивна подготовка за евентуална руска атака, президентът смята, че прекомерната мобилизация би внесла паника сред населението и може да даде извинението, което руснаците търсят, за да нахлуят в Украйна. Когато това се случва, двамата загърбват различията си. Зеленски оставя военната стратегия на своя командир, докато той се съсредоточава върху мобилизирането на международна подкрепа за Киев. Постепенно се превръща в международен символ на украинската устойчивост, а Залужни е възприеман като герой в страната си. Проточването на войната обаче връща напрежението между двамата и в крайна сметка генералът е уволнен и изпратен в Лондон. Той приема тази професионална промяна спокойно. Даже позира за снимка със Зеленски на раздяла, за да докаже, че няма вражда.

Подобна фотография двамата ще си направят и след скандала на украинския президент с Тръмп. Директно от Вашингтон Зеленски лети за Лондон. Идеята е да обсъди с британския премиер Киър Стармър как най-добре да подобри отношенията със САЩ. По това време ситуацията изглежда изключително тежка. Служители в американската администрация открито обсъждат дали е възможно да се инспирират процеси, които да доведат до смяна на украинския президент.

Залужни посреща Зеленски на летището в Лондон и публикува снимка как си стискат ръцете. “Пътят напред няма да е лесен, но заедно ще преодолеем всяко предизвикателство”, пише той под фотографията. По този начин двамата демонстрират единство в един от най-тежките моменти за Украйна от началото на войната. За генерала заставането на страната на Тръмп, докато родината му воюва с Русия, не е приемлива опция.

“Много от поддръжниците му не разбраха защо го направи. Но това беше неговата принципна позиция: Украйна е унижена и

ние трябва да

бъдем единни”,

казва пред “Гардиън” източник, добре запознат със случилото се. Тази предпазливост започна да разочарова някои противници на Зеленски в Киев, които смятат, че Залужни има най-голям шанс да го наследи на президентския пост. “Той е военен, знае как да изпълнява заповеди и да работи в рамките на структура, но явно не разбира как да провежда политически маневри. Ако иска да е истински лидер, трябваше да приеме обаждането на Ванс, да прави ходове”, каза бивш висш служител, който се надява да убеди Залужни да се кандидатира за участие в бъдещи президентски избори в Украйна. Засега такива не се очертават скоро. Не само защото организирането им не е възможно, докато страната е във война, а и защото Зеленски успя да подобри отношенията си с Тръмп.

Макар генералът никога да не е декларирал публично политически амбиции и да отказва всякакви коментари по въпроса, се твърди, че той вече подготвя свой предизборен щаб. Според медийни публикации екипът му се ръководи от генерал-лейтенант Сергей Наев. Той бе начело на украинските войски в Донецка област, но подаде оставка през юни. Зам.-началник на щаба е депутатката Виктория Сюмар, а медийната част на кампанията се ръководи от бившата журналистка от Би Би Си Оксана Тороп. Освен това имало постоянен поток от други хора към украинското посолство в Лондон, които искат да помогнат или да се опитат да разберат колко сериозни са плановете на Залужни да се позиционира като алтернатива на Зеленски.

Близки до него твърдят, че е малко вероятно това да се случи, докато военните действия продължават, защото е наясно, че това ще доведе до вътрешна дестабилизация в Украйна. “Не вярвам в битката на двете З, това ще е катастрофа за страната и не мисля, че Залужни е готов за подобно нещо. Смятам, че той би се кандидатирал само ако Зеленски може да бъде убеден да се оттегли”, коментира близък до него източник пред “Гардиън”.

Същата теза защитава и медийният му съветник. “Той многократно е казвал, че докато войната продължава,

трябва да

работим, за да

спасим страната,

а не да мислим за избори, и това не се е променило. Той говори с много хора за отбрана и сигурност, но това няма нищо общо с изборите”, обяснява Оксана Тороп.