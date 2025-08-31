ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания сключи сделка за 10 млрд. паунда за...

Откриха мъртви в апартамент майка и двете й деца край Лион

Полиция СНИМКА: Pixabay

Откриха телата на жена и двете ѝ деца – момичета на 6 и 7 години, в жилище в град Вилюрбан, близо до Лион. Трагедията предизвика силен шок в местната общност, съобщава 24heures.

Сигналът за изчезналото семейство е подаден от близка приятелка на жената, която се притеснила, че от няколко дни няма връзка с тях. Около 12:20 ч. тя алармирала властите, които веднага изпратили екипи на полицията и спешната помощ.

След като служителите на реда проникнали в апартамента, открили телата на майката и двете ѝ деца. Районът веднага бил отцепен, а криминалисти започнали оглед на мястото.

Прокуратурата в Лион е започнала разследване, но засега обстоятелствата около трагедията остават неясни. Не са съобщени данни за насилствена смърт, а точните причини предстои да бъдат установени.

