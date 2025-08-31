Тръмп съкращава над 500 работни места в "Гласът на Америка" и неговата компания майка

Агенцията, която контролира "Гласът на Америка" (VOA) и други международни медии, финансирани от правителството, съкращава над 500 работни места.

Това заяви представител на администрацията на Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Кари Лейк, изпълнителен директор на Агенцията за глобални медии на САЩ (АГМ), обяви последната вълна от съкращения в петък вечерта, ден след като федерален съдия й попречи да отстрани Майкъл Абрамовиц от поста директор на VOA, пише БТА.

Федералният съдия Ройс Ламбърт постанови отделно, че републиканската администрация не е показала как се съобразява с неговите разпореждания да възстанови дейността на "Гласът на Америка". В заповедта си от понеделник той даде на администрацията "последна възможност", да докаже, че спазва заповедите му. Той нареди на Лейк да се яви на разпит от адвокатите на служителите на агенцията до 15 септември.

В четвъртък Ламбърт заяви, че Абрамовиц не може да бъде отстранен без одобрението на мнозинството от Международния консултативен съвет за радиоразпръскване. Уволнението на Абрамовиц би било "явно противоречащо на закона", според Ламбърт, който е бил номиниран за съдия от републиканския президент Роналд Рейгън.

Лейк публикува изявление в социалните медии, в което се казва, че нейната агенция е започнала съкращение на персонала като е премахнала 532 работни места за пълноправни държавни служители. Тя заяви, че агенцията "ще продължи да изпълнява своята законова мисия след след тези съкращения и вероятно ще подобри способността си да функционира".

"Очаквам с нетърпение да предприема допълнителни стъпки през следващите месеци, за да подобря функционирането на една много разбита агенция и да се уверя, че "Гласът на Америка" се чува в чужбина, където е най-важно", написа тя.

Група служители на агенцията, които заведоха дело, за да блокират премахването на VOA, заявиха, че ходът на Лейк ще даде на колегите им 30 дни, докато заплатите и обезщетенията им приключат.

През юни бяха изпратени предизвестия за съкращение на повече от 600 служители на агенцията. Абрамовиц беше отстранен от длъжност заедно с почти целия персонал на VOA. Беше му съобщено, че ще бъде уволнен, считано от 31 август.

На практика всички служители на VOA бяха пуснати в административен отпуск през март след указ на Тръмп, изискващ разпускането на Агенцията за глобални медии на САЩ. Повечето от каналите на VOA оттогава на практика са в пасивно състояние, посочва "Политико".