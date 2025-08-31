Великобритания сключи сделка за 10 млрд. паунда за доставка на военни кораби на Норвегия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обединеното кралство си е осигурило сделка на стойност 10 млрд. паунда за доставката на поне пет нови военни кораба на норвежкия военен флот, съобщи Би Би Си, цитирано от БТА.

Споразумението за доставка на фрегати тип 26 ще бъде "най-голямата сделка за износ на военни кораби на Обединеното кралство по стойност", заяви министерството на отбраната, докато Норвегия заяви, че това ще бъде най-голямата ѝ "инвестиция в отбранителни способности" до момента.

Правителството заяви, че сделката ще подпомогне 4000 работни места във Великобритания за близките 10 години, включително над 2000 в корабостроителниците на BAE Systems в Глазгоу, където ще бъдат построени фрегатите.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че споразумението "ще стимулира растежа и ще защити националната сигурност на работещите хора".

Споразумението представлява победа за британското правителство и отбранителната промишленост над Франция, Германия и САЩ, които също бяха разглеждани от Норвегия като възможни доставчици, отбелязва Би Би Си.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, който информира британския си колега за решението да избере Обединеното кралство в телефонен разговор в събота вечер, заяви, че партньорството "представлява историческо укрепване на сътрудничеството в областта на отбраната между нашите две страни".

Фрегатите тип 26, закупени от Кралския норвежки флот, ще бъдат максимално сходни с тези, използвани от британските им колеги, и ще имат същите технически спецификации. Те са специално проектирани да откриват и проследяват вражески подводници.