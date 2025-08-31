Френският външен министър: Гренландия не е за продан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският външен министър Жан-Ноел Баро настоя, че Гренландия "не е за продан" и критикува САЩ за намеренията им да поемат контрол над стратегическата арктическа територия, предаде Асошиейтед прес.

Баро говори на пресконференция след работна среща с министър-председателя и външния министър на Гренландия в столицата Нук, предаде БТА.

"Гренландия не е за продан", заяви той, повтаряйки коментарите на френския президент Еманюел Макрон по време на посещението му през юни в обширната, полуавтономна територия на Дания.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че иска страната му да упражнява контрола над Гренландия. Той не изключва използването на военна сила, за да поеме контрол над богатия на полезни изкопаеми и стратегически разположен арктически остров.

"Няма да възстановите величието на една нация, като налагате волята си на съседите и съюзниците си", заяви Баро. "Ще възстановите величието на една нация, като допринесете за свободата на света и за способността на приятелите и партньорите си да процъфтяват и да живеят в мир и благоденствие", добави той.

Баро, който вчера посети френски военен кораб, акостирал в Нук, заяви, че целта на двудневното му пътуване е да покаже подкрепата на Франция за суверенитета и свободата на Дания и Гренландия.

"Моето посещение е послание: Гренландия и Дания не са сами. Европа и Франция са до тях сега и в бъдеще", каза той.

По-рано тази седмица външният министър на Дания извика най-висшия дипломат на САЩ в страната за консултации, след като националната телевизия съобщи, че най-малко трима души, свързани с Тръмп, са извършвали тайни операции за оказване на влияние в Гренландия.