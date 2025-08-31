Шефът ливанския парламент зове за диалог по разоръжаването на "Хизбула"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на "Хизбула", призова за диалог по въпроса за разоръжаването на движението, предаде Франс прес.

На 5 август ливанското правителство възложи на армията да подготви план за разоръжаване до края на 2025 г. на това движение, основано и финансирано от Иран, заклет враг на Израел.

"Хизбула" беше силно отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от арсенала на движението и доведе до загубата на множество негови ръководители. Въпреки това единствената ливанска фракция, на която бе позволено да запази оръжията си след гражданската война в Ливан (1975-1990), веднага отхвърли това решение, пише БТА.

Шиитските министри, включително представителите на тази група и на движението Амал на Набих Бери, се оттеглиха от последната сесия на правителството в знак на протест срещу планираното разоръжаване на "Хизбула".

"Потвърждаваме, че сме отворени за дискусия относно съдбата на тези оръжия (...) в рамките на спокоен и консенсусен диалог", заяви Бери в реч, посветена на смъртта на основателя на "Амал" Муса Садр през 1978 г. Той критикува мерките, предприети от правителството, които се основават на американско предложение.

"Това, което се предлага в американския документ (...) изглежда по-скоро като алтернатива на споразумението за прекратяване на огъня от ноември между Израел и "Хизбула"", заяви той.

Въпреки примирието, Израел продължи атаките си в Ливан, като заявява, че ударите му са насочени към "Хизбула", припомня АФП.