Шефът ливанския парламент зове за диалог по разоръжаването на "Хизбула"

Набих Бери Кадър: Youtube

Председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на "Хизбула", призова за диалог по въпроса за разоръжаването на движението, предаде Франс прес.

На 5 август ливанското правителство възложи на армията да подготви план за разоръжаване до края на 2025 г. на това движение, основано и финансирано от Иран, заклет враг на Израел.

"Хизбула" беше силно отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от арсенала на движението и доведе до загубата на множество негови ръководители. Въпреки това единствената ливанска фракция, на която бе позволено да запази оръжията си след гражданската война в Ливан (1975-1990), веднага отхвърли това решение, пише БТА.

Шиитските министри, включително представителите на тази група и на движението Амал на Набих Бери, се оттеглиха от последната сесия на правителството в знак на протест срещу планираното разоръжаване на "Хизбула".

"Потвърждаваме, че сме отворени за дискусия относно съдбата на тези оръжия (...) в рамките на спокоен и консенсусен диалог", заяви Бери в реч, посветена на смъртта на основателя на "Амал" Муса Садр през 1978 г. Той критикува мерките, предприети от правителството, които се основават на американско предложение. 

"Това, което се предлага в американския документ (...) изглежда по-скоро като алтернатива на споразумението за прекратяване на огъня от ноември между Израел и "Хизбула"", заяви той. 

Въпреки примирието, Израел продължи атаките си в Ливан, като заявява, че ударите му са насочени към "Хизбула", припомня АФП.

