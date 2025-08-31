ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна атакува руски позиции в Крим, унищожени са три хеликоптера

Крим беше анексиран от Русия от Украйна през 2014 г. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Украинската армия днес съобщи, че е провела серия от атаки срещу руски части на окупирания Кримски полуостров, предаде ДПА.

Най-малко три руски хеликоптера са били ударени и унищожени по време на атака с дронове срещу база близо до Симферопол, съобщиха военни представители на Киев в Teлеграм.

Освен това, няколко ракети са били изстреляни по руска база близо до Волошине на брега, унищожавайки най-малко шест кораби на въздушна възглавница, пише БТА.

Въздействието на ракетния удар върху казармите засега остава неизвестно. Нямаше съобщения от руска страна и твърденията не можаха да бъдат потвърдени от независим източник, отбелязва ДПА.

Украинското военно разузнаване съобщи за успешна операция срещу руска радарна станция в Крим. Според агенция Укринформ, цитираща източници от разузнаването, бойни дронове са унищожили радарната система за контрол и други компоненти на руската система за противовъздушна отбрана С-400. 

Кратка видеопоредица, която не може да бъде потвърдена от независими източници, показва дрон, който се приближава към радарна купола, посочва ДПА. 

