Американски съдия забрани на правителството да депортира гватемалски деца

След като американското правителство натовари деца на самолети през нощта, за да ги върне в родната им Гватемала, федерален съдия временно блокира полетите – с децата все още на борда – тъй като адвокатите им заявиха, че властите нарушават американските закони и излагат уязвими деца на потенциална опасност, предаде Асошиейтед прес.

Необичайната драма се разигра в ранните часове на уикенда и се пренесе от пистите в Тексас в съдебната зала във Вашингтон. Това беше поредният сблъсък по повод репресивните мерки на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу имиграцията – и поредният конфликт с висок залог между усилията на администрацията за прилагане на закона и правните гаранции, които Конгресът създаде за уязвимите мигранти.

Засега стотици гватемалски деца, пристигнали без придружители, ще останат, докато правната битка се разиграва през следващите седмици, пише БТА.

"Не искам да има никаква двусмисленост", заяви съдия Спаркъл Л. Сукнанан, която каза, че решението й се отнася в широк смисъл за гватемалските непълнолетни, пристигнали в САЩ без родители или настойници.

Минути след като приключи набързо насроченото изслушване в неделя следобед, пет чартърни автобуса спряха до самолет, паркиран на летището в граничната зона в Харлинген, Тексас. Часове по-рано властите бяха придружили десетки пътници – може би 50 – към самолета в част от летището, която е ограничена за правителствени самолети, включително такива, извършващи депортиране. Пътниците носеха цветни дрехи, които се използват в държавните приюти за мигрантски деца.

Американското правителство настоява, че събира гватемалските деца с родителите или настойниците им, които са поискали връщането им. Адвокатите на поне част от непълнолетните твърдят, че това е абсурдно и че във всеки случай властите все пак трябва да следват законната процедура, което не са направили.

Докато съдебното заседание в неделя се проведе по дело, заведено във федералния съд във Вашингтон, подобни спешни искания бяха подадени и в други части на страната. Адвокати в Аризона и Илинойс поискаха от федералните съдии там да блокират депортациите на непълнолетни без придружители, подчертавайки колко бързо се е разпространила борбата срещу усилията на правителството.