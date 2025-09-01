ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Цените на тол таксите се актуализират от 1 се...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21205730 www.24chasa.bg

След посещението си в България: Урсула фон дер Лайен отива в Румъния

1140
Урсула Фон дер Лайен СНИМКА: Х/@vonderleyen

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Румъния днес. Следобед тя ще се срещне с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан в морския град Констанца.

Акцент в разговорите ще бъде поставен върху сътрудничеството между ЕС и НАТО, както и откриването, предотвратяването и възпирането на морски и хибридни заплахи, съобщава БТА.

Преди Румъния, в неделя Урсула фон дер Лайен посети и България. Визитата е част от обиколката ѝ на страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния.

Целта на посещението на председателя на ЕК е да подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

Урсула Фон дер Лайен СНИМКА: Х/@vonderleyen

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол