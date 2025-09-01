Зеленски: Арестуван е заподозрян за убийството на бившия шеф на украинския парламент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес за ареста заподозрян за убийството на бившия председател на парламента Андрий Паруби, съобщи Укфинформ.

„Провеждат се необходимите разследвания", посочи той в социалните мрежи, като благодари на разследващите за „бързата и координирана работа".

54-годишният Андрий Паруби беше фигура от проевропейската революция на Майдана и беше председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 г., пише АФП, цитирана от БТА.

Той беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия, с която страната е във война от февруари 2022 г.

Паруби е известен най-вече с ролята си в големите проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция" от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.

Той беше „командир" на групите за самоотбрана по време на протестите на Майдана, които бяха потушени с кръв. Това движение принуди проруския президент Виктор Янукович да напусне властта и да избяга в Русия през 2014 г.