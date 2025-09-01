ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Цените на тол таксите се актуализират от 1 се...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21205756 www.24chasa.bg

Зеленски: Арестуван е заподозрян за убийството на бившия шеф на украинския парламент

1148
Украинският президент Володомир Зеленски Снимка: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес за ареста заподозрян за убийството на бившия председател на парламента Андрий Паруби, съобщи Укфинформ.

„Провеждат се необходимите разследвания", посочи той в социалните мрежи, като благодари на разследващите за „бързата и координирана работа".

54-годишният Андрий Паруби беше фигура от проевропейската революция на Майдана и беше председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 г., пише АФП, цитирана от БТА.

Той беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия, с която страната е във война от февруари 2022 г.

Паруби е известен най-вече с ролята си в големите проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция" от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.

Той беше „командир" на групите за самоотбрана по време на протестите на Майдана, които бяха потушени с кръв. Това движение принуди проруския президент Виктор Янукович да напусне властта и да избяга в Русия през 2014 г.

Украинският президент Володомир Зеленски Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол