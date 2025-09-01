ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Цените на тол таксите се актуализират от 1 се...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21205769 www.24chasa.bg

Ким Чен Ун инспектира нова производствена линия за ракети

880
Ким Чен Ун Снимка: Архив

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун инспектира вчера нова производствена линия за ракети и процеса на автоматизация на производството на ракети, съобщи днес Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от БТА.

Визитата му предшестваше планираното пътуване до Пекин, където ще присъства на военен парад заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс.

Северна Корея е подложена на тежки международни санкции, наложени заради програмите ѝ за ядрени оръжия и балистични ракети, които са разработени в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Експерти и международни служители твърдят, че санкциите са загубили голяма част от своята сила на фона на нарастващата икономическа, военна и политическа подкрепа от Русия и Китай.

Според КЦТА Ким е заявил, че модернизираният производствен процес ще спомогне за повишаване на бойна готовност на основните ракетни части.

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна.

Ким Чен Ун

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол