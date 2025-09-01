Ким Чен Ун инспектира нова производствена линия за ракети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун инспектира вчера нова производствена линия за ракети и процеса на автоматизация на производството на ракети, съобщи днес Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от БТА.

Визитата му предшестваше планираното пътуване до Пекин, където ще присъства на военен парад заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс.

Северна Корея е подложена на тежки международни санкции, наложени заради програмите ѝ за ядрени оръжия и балистични ракети, които са разработени в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Експерти и международни служители твърдят, че санкциите са загубили голяма част от своята сила на фона на нарастващата икономическа, военна и политическа подкрепа от Русия и Китай.

Според КЦТА Ким е заявил, че модернизираният производствен процес ще спомогне за повишаване на бойна готовност на основните ракетни части.

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна.