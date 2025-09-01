ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Дзинпин ще води срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

Си Дзинпин. Снимка Архив

Китайският президент Си Дзинпин ще събере днес лидерите на Русия, Индия, Турция и Иран, както и редица евразийски ръководители, за среща на върха, предназначена да постави Китай в центъра на геостратегическата конкуренция, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Ръководителят на втората по големина икономика в света ще председателства в пристанищния мегаполис Тянцзин откриването на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) – първата след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Срещата, описвана като най-важната от създаването на ШОС през 2001 г., се провежда на фона на множество кризи, които засягат пряко членовете ѝ: търговска конфронтация на Съединените щати с Китай и Индия, войната в Украйна и иранския ядрен спор.

Общо около двайсет държави ще бъдат представени на форума, който ще събере, наред с други, руския президент Владимир Путин, иранския президент Масуд Пезешкиан, турския президент Реджеп Ердоган и беларуския президент Александър Лукашенко, както и индийския премиер Нарендра Моди и пакистанския премиер Шехбаз Шариф.

„Факторите за нестабилност, несигурност и непредсказуемост значително се увеличиха", подчерта вчера Си Цзинпин, цитиран от държавните медии, по време на прием в чест на гостите си, „докато светът навлиза във фаза на ускорени промени".

„Шанхайската организация за сътрудничество носи още по-голяма отговорност да запази регионалния мир и стабилност и да насърчава развитието и просперитета на всички страни", добави той.

Държавите от ШОС представляват почти половината от населението на света и 23,5% от световния БВП. Организацията често е представяна като противотежест на НАТО. Нейното пространство съдържа значителни енергийни резерви.

Форумът открива серия от прояви, чрез които Китай възнамерява да демонстрира не само дипломатическия си обхват, но и ударната си мощ, като същевременно се представя като полюс на стабилност в разделен свят, отбеляза АФП.

Путин и няколко други участници ще присъстват в сряда на демонстрация на военните способности на страната по време на голям парад в Пекин за отбелязване на 80-годишнината от края на Втората световна война.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще направи за случая едно от редките си пътувания извън страната си. Северна Корея се превърна в един от основните съюзници на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Много от съюзниците на Киев подозират Пекин, че също подкрепя Москва в конфликта, посочи АФП. Китай настоява за неутралитет и обвинява западните държави, че удължават военните действия, въоръжавайки Украйна.

