ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Цените на тол таксите се актуализират от 1 се...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21205783 www.24chasa.bg

Германия е спряла 12 000 незаконни преминавания на границата си

960
Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

12 хиляди незаконни преминавания на немската граница са били предотвратени, откакто бяха засилени граничните проверки след встъпването в длъжност на новото правителство на Германия през май.

Това съобщи немският вътрешен министър Александер Добринт, цитиран от ДПА.

„От 8 май насам сме предотвратили 12 000 незаконни преминавания", заяви Добринт пред обществената телевизия А Ер Де. Той добави, че тази бройка включва около 660 търсещи убежище.

Германия засили предишните спорадични проверки на външните си граници на 8 май по заповед на Добринт, малко след като новото коалиционно правителство, водено от консерваторите, пое властта. Министърът също така разпореди търсещите убежище да бъдат връщани на границата – политика, която остава спорна от правна гледна точка.

На въпрос дали правителството ще определи таван за миграцията, Добринт отказа да посочи конкретна цифра. Той заяви, че Германия е изправена пред ограничения по отношение на интеграцията и напрежението след десетилетие на трупащо се напрежение и сега се нуждае от корекция на курса, за да сложи край на „претоварването" на страната, съобщи БТА.

Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол