Мъж нахлу с кола в двора на руското консулство в Сидни, арестуваха го

Мъж нахлу днес с кола в двора на руското консулство в Сидни и бе арестуван СНИМКА: Ройтерс

Мъж нахлу днес с кола в двора на руското консулство в Сидни и бе арестуван, съобщи полицията, цитирана от австралийската радиотелевизионна компания Ей Би Си.

Полицията на щата Нов Южен Уелс заяви, че е била извикана днес в руското консулство след сигнали, че пред него е паркирал автомобил без разрешение.

Полицаите се опитали да говорят с водача, който обаче засилил автомобила и минал с него през портата на консулството, се казва в съобщение на полицията.

Тридесет и девет годишният мъж е бил арестуван и сътрудничи на властите, пише БТА.

Местните медии публикуваха снимки на бяла кола с две счупени стъкла, паркирана до руско знаме на тревата пред консулството.

Съобщава се за ранен в ръката полицай при инцидента.

