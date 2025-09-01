ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са причина за "украинската криза"

Руският президент Владимир Путин с китайския му колега Си Дзинпин СНИМКА: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин днес заяви в изказването си на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския мегаполис Тянцзин, че "опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за украинската криза", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Кризата в Украйна не е възникнала заради "инвазия", а в резултат на държавен преврат в Киев, подкрепен от западните съюзници на Украйна, добави Путин. Той каза, че оценява усилията на Китай и Индия за разрешаването на кризата в Украйна.

Руският президент посочи, че е обсъдил с лидерите на страните от ШОС срещата си с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.

Китайският държавен глава Си Цзинпин събра днес лидерите на Русия, Индия, Турция и Иран, както и редица евразийски ръководители, за среща на върха, предназначена да постави Китай в центъра на геостратегическата конкуренция, отбеляза АФП.

Срещата, описвана като най-важната от създаването на ШОС през 2001 г., се провежда на фона на множество кризи, които засягат пряко членовете ѝ: търговска конфронтация на Съединените щати с Китай и Индия, войната в Украйна и иранския ядрен спор.

