Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаи...

Грета Тунберг отплава от Барселона за втори опит да стигне до Газа с хуманитарна помощ (Снимки)

Грета Тунберг на пристанището в Барселона СНИМКА: Ройтерс

Активистката Грета Тунберг отплава от пристанището в Барселона заедно с други активисти към Газа. 

Яхтата им тръгна вечерта на 31 август и се очаква да пристигне в Газа в средата на септември. 

Грета Тунберг на борда на яхтата, отплаваща за Газа СНИМКА: Ройтерс
Грета Тунберг на пристанището в Барселона СНИМКА: Ройтерс
Освен Тунберг, флотилията ще включва активисти от няколко държави, европейски законодатели и обществени фигури като бившия кмет на Барселона Ада Колау.

Организаторите на хуманитарната мисия Global Sumud Flotilla обявиха, че десетки други кораби се очаква да отплават от тунизийски и други средиземноморски пристанища на 4 септември. 

Яхтата с Тунберг и други активисти отплава към Газа вечерта на 31 август СНИМКА: Ройтерс
Това е вторият опит на Тунберг да стигне в Газа, след като през юни лодката "Мадлин" с Грета и други активисти на борда беше спряна от израелската армия на 185 км западно от анклава. Пътниците, сред които беше и Тунберг, бяха задържани и в крайна сметка експулсирани.

През юли 21 активисти от 10 държави бяха задържани, докато се опитваха да се приближат до Газа с друг кораб, „Хандала".

Грета Тунберг на пристанището в Барселона СНИМКА: Ройтерс
