ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаи...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21206206 www.24chasa.bg

Ердоган се срещна с лидерите на Азербайджан и Армения в Китай

1128
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: Снимка: Twitter/@bosunatiklama

Турският президент Реджеп Ердоган проведе двустранни срещи с азербайджанския президент Илхам Алиев и арменския премиер Никол Пашинян по време на посещението си в Китай, където в момента се провежда срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

По информация на Дирекцията по комуникации към турското президентство Ердоган е провел двустранна среща с Алиев, по време на която двамата са обсъдили двустранните отношения между Турция и Азербайджан, както и регионални въпроси. По време на срещата Ердоган е заявил, че двете страни ще продължат да си сътрудничат в различни сфери и по-специално в енергетиката и транспорта, като е подчертал задоволството си от позитивното развитие на отношенията между Армения и Азербайджан.

На срещата са присъствали и външните министри на Турция и Азербайджан – Хакан Фидан и Джейхун Байрамов.

По-късно през деня Ердоган се е срещнал и с арменския премиер Никол Пашинян, като двамата са обсъдили двустранните отношения между Турция и Армения, както и конкретни стъпки за установяването на мир и стабилност в района на Южен Кавказ, съобщава в друго съобщение Дирекцията.

На срещата са присъствали още турският външен министър Хакан Фидан и арменският му колега Арарат Мирзоян.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол