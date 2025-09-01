65 000 първолаци започват училище в Сърбия, откриха новата учебна година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес в Сърбия стартира новата учебна година за около 530 000 ученици, като сред тях 65 000 са първокласниците, съобщи ТАНЮГ, цитирана от БТА.

По данни на сръбското Министерство на образованието, общо 27 000 ученици в основните училища и 8800 средношколци ще учат на езици на националните малцинства. Окончателният брой ученици ще бъде известен до края на септември след въвеждане на данните в електронния дневник „esDnevnik", уточнява агенцията.

Министърът на образованието на Сърбия Деян Вук Станкович увери, че всичко е готово за нормално начало на учебната година. Той подчерта, че приоритет е „нормализирането на образователния процес и пълното му отделяне от политиката".

Министерството напомни, че за новата учебна година са осигурени безплатни учебници за определени категории ученици – деца от социално слаби семейства, такива с увреждания или редки заболявания, ученици, обучаващи се по индивидуален образователен план, както и семейства с три и повече деца. Общо са отпуснати 985 млн. динара (8,4 мл. евро) за 903 525 учебника, които ще ползват 96 165 ученици.

За първи път безплатни учебници се предоставят и за обучение на малцинствени езици – над 28 000 ученици от 163 училища ще получат 204 заглавия на унгарски, румънски, русински, хърватски, босненски, български, словашки и албански език.

Като новост се въвеждат и хуманоидни роботи – дидактически помощници за обучение на деца с увреждания. Досега са закупени 11 такива устройства.

Министър Станкович пожела успешна учебна година на ученици, родители и учители, призовавайки към „връщане на училищния процес в рамките на закона и педагогическите норми".

„Време е учителите да се съсредоточат върху преподаването, а децата – върху ученето", заяви той, подчертавайки, че образованието е „най-важният социален ресурс за развитието на обществото".