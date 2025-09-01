ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ариана Гранде тръгва на турне през 2026 г.

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21206496 www.24chasa.bg

Разбиха мрежа за трафик на кокаин с български камиони

7368
Тежкотоварни камиони Снимка Архив

Гръцката и германската полиция разбиха престъпна мрежа за контрабанда на кокаин, скрит в камиони, от Испания в Гърция и други европейски страни. Това съобщи Ройтерс, като се позова на съобщение на полицията късно в неделя.

Двама заподозрени членове на бандата са арестувани в Гърция, а други трима в Германия миналата седмица, съобщи полицията.  Други заподозрени членове на бандата остават на свобода в Испания и Германия.

Печалбата на групата досега се оценява на над 5 милиона евро. Наркотиците са крити в камиони, превозващи стоки международно, за да влязат легално в Испания. Превозните средства са били регистрирани главно в България за компании с гръцки интереси, а шофьорите са били гръцки и български граждани.

Повече от 300 килограма кокаин са били конфискувани по време на акции в Гърция и Германия през последните дни. Двете държави обединиха сили след разследване, започнато от американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА/DEA), съобщиха служители.

Гърция засили борбата с трафика на наркотици през последните години, тъй като Европа се превърна в основен пазар за кокаин, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Тежкотоварни камиони Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол