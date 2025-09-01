Разбиха мрежа за трафик на кокаин с български камиони

Гръцката и германската полиция разбиха престъпна мрежа за контрабанда на кокаин, скрит в камиони, от Испания в Гърция и други европейски страни. Това съобщи Ройтерс, като се позова на съобщение на полицията късно в неделя.

Двама заподозрени членове на бандата са арестувани в Гърция, а други трима в Германия миналата седмица, съобщи полицията. Други заподозрени членове на бандата остават на свобода в Испания и Германия.

Печалбата на групата досега се оценява на над 5 милиона евро. Наркотиците са крити в камиони, превозващи стоки международно, за да влязат легално в Испания. Превозните средства са били регистрирани главно в България за компании с гръцки интереси, а шофьорите са били гръцки и български граждани.

Повече от 300 килограма кокаин са били конфискувани по време на акции в Гърция и Германия през последните дни. Двете държави обединиха сили след разследване, започнато от американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА/DEA), съобщиха служители.

Гърция засили борбата с трафика на наркотици през последните години, тъй като Европа се превърна в основен пазар за кокаин, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.