Пратеникът на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин отмени посещението си на острова

Личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин е отменила планираното за днес посещение на средиземноморския остров заради „непредвидени обстоятелства", съобщи говорителят на мироопазващата мисия на ООН в Кипър Алем Сидик, цитиран от „Сайпръс мейл".

По думите на Сидик посещението на Олгин ще бъде насрочено за друга дата, която все още не е уточнена.

Според първоначално обявения план Олгин трябваше да пристигне днес на остров Кипър, а на 2 септември бе планирано да се срещне с президента на Република Кипър Никос Христодулидис и с лидера на кипърските турци Ерсин Татар. Срещите бяха планирани с оглед на предстоящата тристранна среща с участието на Христодулидис, Татар и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Ню Йорк по време на „седмицата на високо ниво" на ООН, която ще започне на 23 септември, отбелязва „Сайпръс мейл", цитиран от БТА.

Кипър е разделен на две части, след като през 1974 г. турската армия нахлу в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ да присъедини Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова бе едностранно провъзгласена Севернокипърската турска република (СКТР), която не е призната от никоя друга държава освен Турция.

Островът представлява ключов източник на несъгласие между Гърция и Турция, които са съюзнички в НАТО. Докато Република Кипър и Гърция настояват решението да се търси чрез двузонална двуобщностна федерация, както е предвидено и в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, кипърските турци и Турция настояват за решение чрез две държави.