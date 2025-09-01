Над 620 са загинали при земетресението в Афганистан (Видео, снимки)

Расте броят на жертвите след земетресението със сила 6 по Рихтер в източната част на Афганистан.
Загиналите вече са над 620, а повече от 1500 са ранени, съобщава министерството на вътрешните работи. Заради трудно достъпната планинска местност в провинция Кунар ранените се превозват с хеликоптери до болниците.
Местни жители помагат на военните и медиците да пренасят пострадали до линейките. Властите съобщават за цели сринати села в някои райони. Земетресението е било усетено и в столицата Кабул и в Пакистан, пише БНР.
Според афганистанското външно министерство досега няма заявено участие от други държави в спасителните операции.
#BREAKING
At least 622 people killed in Afghanistan earthquake
At least 622 people killed in Afghanistan earthquake
6.0 magnitude earthquake struck eastern #Afghanistan near Jalalabad late Sunday
Entire villages in Kunar province destroyed. Officials warn the toll may rise as rescue teams reach remote areas
This is incredibly sad and I'm so sorry to share it but I think everyone needs to see how deadly the earthquake in #Afghanistan has been.
Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble.
Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble. pic.twitter.com/3U5Uvrop4n