Над 620 са загинали при земетресението в Афганистан (Видео, снимки)

Расте броят на жертвите при земетресението в Афганистан СНИМКА: X/ @sfnzmi

Расте броят на жертвите след земетресението със сила 6 по Рихтер в източната част на Афганистан.

Загиналите вече са над 620, а повече от 1500 са ранени, съобщава  министерството на вътрешните работи. Заради трудно достъпната планинска местност в провинция Кунар ранените се превозват с хеликоптери до болниците.

Местни жители помагат на военните и медиците да пренасят пострадали до линейките. Властите съобщават за цели сринати села в някои райони. Земетресението е било усетено и в столицата Кабул и в Пакистан, пише БНР.

Според афганистанското външно министерство досега няма заявено участие от други държави в спасителните операции.

