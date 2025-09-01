Хутите изстреляли ракета по израелски петролен танкер в Червено море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йеменските бунтовници хути обявиха, че са изстреляли ракета по "израелски петролен танкер" в Червено море, който обаче според агенция за морска сигурност не е бил уцелен, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Нашите военноморски сили проведоха военна операция срещу израелския петролен танкер "Скарлет Рей" (Scarlet Ray - бел. ред.) в северната акватория на Червено море с помощта на балистична ракета", заяви военният говорител на хутите Яхия Сария.

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи снощи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу, Саудитска Арабия.

"Капитан е съобщил, че е наблюдавал удар в непосредствена близост до кораба си, причинен от неизвестен обект, придружен от силен взрив", посочи агенцията, като уточни, че екипажът е "невредим" и корабът е продължил пътя си.

Според британската компания за морска сигурност "Амбри" става въпрос за кораб под либерийски флаг, собственост на Израел.