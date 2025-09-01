В САЩ спекулират със здравето на Тръмп. Той: Никога не съм се чувствал по-добре

Президентът Доналд Тръмп публикува дързък отговор в неделя, за да опровергае разпространяващите се слухове и спекулации около влошеното му здравословно състояние.

През уикенда в социалните мрежи се появиха усилени спекулации, провокирани от снимки на синини по ръцете и подуване около глезените на Тръмп. Съмненията се засилиха и след като президентът не проведе публични прояви през уикенда и предпочете да играе голф.

Той опроверга слуховете с публикация в профила си в Truth Social:

„НИКОГА НЕ СЪМ СЕ ЧУВСТВАЛ ПО-ДОБРЕ В ЖИВОТА СИ".

В неделя той бе заснет с черни панталони, черна риза и бяла шапка с надпис „USA", докато се качва в автомобил пред Белия дом. Той пристигна в Националния голф клуб „Тръмп" в Стърлинг, Вирджиния, около 10:00 ч. Това бе втората му поява за уикенда, след като предишния ден беше заснет да пътува към игрището заедно с внучката си Кай. Тръмп избра да играе голф през уикенда СНИМКА: Ройтерс

Слуховете онлайн започнаха още в петък, когато хаштагът #whereistrump (Къде е Тръмп?) стана много популярен. Причина за това бе, че президентът не се бе появявал публично след заседанието на кабинета във вторник и нямаше обявени събития за почивните дни.

Напрежението се повиши и след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред USA Today, че е готов да замести Тръмп „в случай на трагедия". Спекулациите обаче бяха опровергани от журналиста на Axios Барак Равид, който цитира източник от Белия дом, уверил, че президентът е в добро здраве.

По-рано тази седмица Тръмп ръководи заседание на кабинета по повод Деня на труда и се срещна със зет си Джаред Кушнер, бившия британски премиер Тони Блеър и израелския дипломат Рон Дермър за разговори относно следвоенното бъдеще на Газа.

През юли прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит съобщи, че президентът страда от „хронична венозна недостатъчност", която причинява леко подуване на краката, но няма признаци за сериозно заболяване. Лекарят на Тръмп, д-р Шон Барбабела, уточни, че състоянието е често срещано при възрастните хора и се контролира с упражнения, почивка и при нужда се носят компресионни чорапи.

По повод появилите се синини по ръката на президента Барбабела обясни, че те са резултат от „раздразнение вследствие на чести ръкостискания и употребата на аспирин като профилактика срещу сърдечно-съдови проблеми".

Бившият лекар на Белия дом и настоящ конгресмен д-р Рони Джаксън също защити здравословното състояние на Тръмп: „Мога да кажа недвусмислено, че президентът Доналд Дж. Тръмп е най-здравият президент, който тази нация някога е имала", предаде "Дейли Мейл".

В медицински доклад от април 2025 г. се подчертава, че Тръмп е в „отлично физическо и когнитивно здраве", със стабилни сърдечни, белодробни и неврологични показатели.