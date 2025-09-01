3,5 милиона таблетки синтетичен наркотик са иззети при акция в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турската полиция е иззела над 3,5 милиона таблетки синтетичен наркотик при специализирана операция, проведена в окръг Мерсин, Южна Турция, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалната мрежа „Ен Сосял".

В публикацията на Йерликая се съобщава още, че в рамките на операцията, която е проведена от турската полиция и турското разузнаване (МИТ), са задържани осем заподозрени, пише БТА.

„Принуждаваме наркодилърите да плащат най-високата цена за престъпленията си и ще продължим да го правим", написа още Йерликая.