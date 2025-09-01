ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален фитнес за възстановяването на Григор Дим...

Ердоган разговаря с Путин в Китай

Путин и Ердоган. Снимка: Архив

Турският президент Реджеп Ердоган разговаря с руския президент Владимир Путин в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предават Ройтерс и „Си Ен Ен Тюрк".

Руският президент е изразил благодарността си към Ердоган за сериозните политически и дипломатически усилия за разрешаването на кризата в Украйна, като е подчертал важността на сътрудничеството между двете страни в сферата на енергетиката, предаде Ройтерс.

Същевременно Ердоган е поканил Путин да посети Турция, отбелязва „Си Ен Ен Тюрк", цитирана от БТА.

На срещата присъстват още министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, шефът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, турският министър на търговията Йомер Болат, турският министър на отбраната Яшар Гюлер, турският министър на финансите и държавната хазна Мехмет Шимшек и турският министър на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър, информира ТРТ Хабер.

