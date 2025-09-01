ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален фитнес за възстановяването на Григор Дим...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21207491 www.24chasa.bg

Си Дзинпин: ШОС се превърна във важна сила за създаването на нов тип международни отношения

КМГ

1240
Над 20 чуждестранни държавни и правителствени глави пристигнаха, за да присъстват на приема Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 31 август вечерта председателят на КНР Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен организираха прием в Тиендзин, с който приветстваха международните гости, пристигнали за участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Това съобщи КМГ.

Над 20 чуждестранни държавни и правителствени глави и техните съпруги и 10 ръководители на международни организации, включително генералният секретар на ООН, пристигнаха, за да присъстват на приема.

На приема Си Дзинпин произнесе тост и приветства гостите от различни държави с тяхното посещение в Тиендзин.

Си Дзинпин заяви, че Шанхайската организация за сътрудничество винаги е следвала „Шанхайския дух", укрепвайки взаимното доверие и солидарност, задълбочавайки практическото сътрудничество и активно участвайки в международните и регионалните дела. ШОС се е превърнала във важна сила за създаването на нов тип международни отношения и за изграждане на общност на споделена съдба.

Китайският лидер подчерта, че в настоящия момент, когато светът преживява ускорени промени, а нестабилността, несигурността и непредвидимите фактори значително нарастват, отговорността на организацията за опазване на регионалния мир и стабилност и за насърчаване на развитието и просперитета на страните-членки става още по-голяма.

Си Дзинпин обяви, че утре ще се проведе заседание на Съвета на държавните ръководители на ШОС. Предвидена е и среща във формат „ШОС+" с участието на повече приятелски държави и международни организации, на която ще бъдат обсъдени планове за сътрудничество и развитие, както и мерки за усъвършенстване на глобалното управление. „Вярвам, че с общите усилия на всички страни тази среща на върха непременно ще постигне пълен успех. Освен това ШОС ще разгърне своите дейности, ще реализира по-нататъшно развитие и ще допринесе значително за укрепването на единството и сътрудничеството между страните-членки, за обединяването на силите на Глобалния юг и за напредъка на човешката цивилизация", добави още Си Дзинпин.

Над 20 чуждестранни държавни и правителствени глави пристигнаха, за да присъстват на приема Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол