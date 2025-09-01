В няколко града в Сърбия се проведоха контрапротести в защита на Вучич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В няколко града в Сърбия снощи се проведоха контрапротести в противовес на вълната от социално недоволство, която обхвана страната след трагедията в Нови Сад на 1 ноември миналата година, довела до смъртта на 16 души след срутването на козирката на жп гарата, предават сръбските медии.

Директорът на полицията Драган Василевич заяви пред сръбската обществена телевизия РТС, че на 31 август на 95 места в Сърбия са се събрали близо 104 хиляди граждани.

Контрапротестите бяха свикани от проправителствената организация „Център за социална стабилност" от Нови Сад, а събралите се носеха сръбски знамена и балони с надписи „Няма да се откажем от Сърбия", „Граждани срещу блокадите" и „Искам да уча".

Сред участниците бяха премиерът на Сърбия Джуро Мацут, министри, председателят на Сръбска прогресивна партия (СПП) и бившия министър-председател Милош Вучевич.

Сръбският президент Александър Вучич заяви по повод събиранията снощи, че най-голямата ценност на Сърбия е нейният народ и затова „трябва да говорим, трябва да водим диалог".

„Заедно можем да направим всичко", написа Вучич в профила си в Инстаграм и публикува видео от провеждащите се протести.

Събиранията на привържениците на СПП са организирани като контрапротест на блокадите, в които участват граждани и студенти, с искане за свикване на предсрочни парламентарни избори и политическа и законодателна отговорност за виновните за трагедията в Нови Сад. Те се провеждат за трети път през последните две седмици.

Снощи такива събирания се проведоха в Белград и Нови Сад, както и в Крагуевац, Крушевац, Кралево, Суботица, Пожега, Алексинац, Зайчар и други градове, пише БТА.

Първият вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали заяви, че тези събирания „показват, че Сърбия няма да позволи на никого да я дестабилизира".

„Сърбия показва любов, подкрепа и разбиране, толерантност и вяра, че страната ни има силата да преодолее всички трудности", написа Мали в профила си в Инстаграм.

Събиранията на привържениците на СПП се проведоха часове преди 1 септември, когато се навършват 10 месеца от трагедията в Нови Сад.