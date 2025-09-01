КМГ: Петте предложения на Си Дзинпин за развитието на ШОС

На 1 септември в Тиендзин бе открита 25-ата среща на Съвета на държавните глави на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Китайският председател Си Дзинпин ръководи срещата и произнесе реч. Това съобщи КМГ.

В речта си Си Дзинпин заяви, че в момента ШОС се е превърнала в най-голямата регионална организация с участието на 26 страни, които провеждат сътрудничество в повече от 50 сектора. Икономическата й мощ е близо 30 трилиона щатски долара, а международното влияние на организацията нараства с всеки изминат ден.

В речта си китайският държавен глава предложи да се изгради механизъм за доверие във военната област за управление в граничните райони, с цел организиране на съвместни актове за борба срещу сепаратистки, терористични и религиозни екстремистки сили, противопоставяне на чужда намеса и защитаване на регионалния мир и стабилност.

Китайският председател посочи, че ШОС практикува истинска многостранност и инициира концепцията за глобално управление, изграждане и споделяне. ШОС тясно си сътрудничи с ООН и други международни организации, конструктивно участва в международни и регионални дейности и се противопоставя на хегемонията и тормоза, допринасяйки значително за световния мир и развитие.

Си Дзинпин още изрази 5 предложения за развитието на ШОС по време на срещата на Съвета на държавните глави на ШОС.

Първото, държави-членките на ШОС трябва да се придържат към принципа за търсене на общото при наличие на различия, да зачитат различията си, да запазят стратегическия обмен и да засилят обединението и координацията. Също така трябва да отчитат предимствата на различните държави за сътрудничество и да насърчават регионалния мир, стабилност, развитие и просперитет.

Второто, членките на ШОС трябва да поддържат взаимноизгодно сътрудничество, да задълбочат обвързването на стратегиите за развитие, да изграждат качествено „Един пояс, един път", да засилят жизнеността на регионалното развитие чрез съвместни консултации, изграждане и споделяне, за да се насърчи благополучието на хората.

Третото, членките на организацията трябва да поддържат отварянето и толерантността. Да насърчат културния обмен и взаимните подкрепи в икономическото сътрудничество, за да се изгради общност с разнообразни култури.

Четвъртото, ШОС трябва да поддържа справедливостта, да насърчава правилния прочит върху историята на Втората световна война и да се противопоставя на манталитета на Студената война, лагерната конфронтация и тормоза.

Петото, ШОС трябва да поддържа прагматичното и ефективно развитие. Да се установят възможно най-бързо Центърът за справяне със заплахи за безопасността и предизвикателствата и Център за борбата срещу наркотиците, както и да се създаде Банка за развитие на ШОС. Тези органи ще предоставят подкрепа към безопасността и икономическото сътрудничество на членките.