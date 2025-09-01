ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Казийски подписа с вицешампиона на България

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21207600 www.24chasa.bg

В Пекин се провежда Световната конференция за роботи (Видео)

КМГ

1304
Един от роботите в Пекин Кадър: Фейсбук/Витоша Студио Снимка: Китайска медийна група

В Пекин се провежда Световната конференция за роботи – нека заедно да видим какви интересни роботи има тук!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Един от роботите в Пекин Кадър: Фейсбук/Витоша Студио
Снимка: Китайска медийна група

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол