Стотици училища в Гърция затварят заради липса на деца

Затварят стотици училища заради демографската криза в Гърция Снимка: Pixabay

 Затварят стотици училища в цяла Гърция поради липсата на деца. Причината е в острия демографски проблем. В рамките на седем години учениците са намалели със 150 хиляди.

 Само в област Атика, където живее почти половината население на страната, тази година са затворени 77 училища. Затворени остават училища и детски градини не само по островите, но и в големите градове.

Демографският проблем засяга предимно началното образование. Драматично е положението по островите, съобщават експерти от образователното министерство, пише БНР.

Общо за страната през тази година ще отворят по-малко 324 начални училища и 358 детски градини. Причините за демографската криза са много, но основните според проучване са ниските доходи, липсата на перспективи и сигурност за младите семейства, както и жилищната криза.

