Летният боксофис в Китай достигна близо 12 милиарда юана

През 2025 г. общият летен боксофис възлиза на 11,966 милиарда юана, а броят на кинозрителите е 321 милиона, което е с 2,76% и 12,75% повече от предходната година. Китайските филми заемат 76,21% от боксофиса. Най-гледаният филм е „Dead To Rights", който отчита приходи от 2,89 млрд. юана, съобщиха от Държавното филмово управление. Това съобщи КМГ.

Към 31 август общият боксофис на китайските филми през 2025 г. (включително в чужбина) надхвърля 40 млрд. юана, от които общият боксофис на вътрешния пазар е 39,23 млрд. юана, а броят на кинозрителите надхвърля 909 млн. души, като и двата показателя са по-високи от тези за същия период на миналата година. Като най-дългия филмов сезон през годината, летният сезон привлича вниманието на филмовата индустрия и на националната публика. Тазгодишните летни филми обхващат широк спектър от жанрове, включващи исторически, екшън, комедия, анимация и други, за да отговори на разнообразните нужди на публиката.