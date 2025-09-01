Вижте кои лидери участват в срещата на ШОС и ще присъстват на военния парад в Китай

Китай посреща тази седмица много световни лидери като домакин на две ключови събития, свързани с отбраната. Списъците с гости, както присъстващите, така и отсъстващите, показват амбициите на Пекин, неговите съюзи и стремежа му да разшири своето влияние.

В северния пристанищен град Тянцзин днес започна годишната среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Създадената през 2001 г. организация акцентира върху областта на сигурността както в Централна Азия, така и в региона. В сряда в Пекин ще се състои голям военен парад по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Сред високопоставените гости на събитията са лидерите на Русия и Северна Корея, както и държавните или правителствените ръководители на повечето страни от Югоизточна и Централна Азия. Въпреки това списъците с поканените на форума на ШОС и на парада не съвпадат напълно - факт, който отразява сложния баланс между интересите, съюзите и ограниченията на Китай в региона и отвъд него.

На срещата в Тянцзин присъстват лидерите на 10-те страни членки на ШОС, както и представители на близо 20 други държави.

Организацията е създадена от Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, а по-късно към нея се присъединяват Индия, Иран, Пакистан и Беларус. Афганистан и Монголия са със статут на наблюдатели, а 14 държави са със статут на "партньори за диалог". Домакинството на срещата на върха всяка година е на ротационен принцип.

Във форума в Тянцзин участват руският президент Владимир Путин, иранският президент Масуд Пезешкиан и индийският премиер Нарендра Моди. Поканени са и турският президент Реджеп Тайип Ердоган и египетският премиер Мостафа Мадбули, които са представители на страните партньори.

На срещата са поканени и гости от страни, които не са членки на ШОС, основно от Югоизточна Азия, включително Лаос, Малайзия и Виетнам. Поканата е знак за усилията на Китай да укрепи връзките си в региона. Индонезийският президент Прабово Субианто отмени вчера участието си в срещата заради ескалиралите протести в Индонезия.

На военния парад в сряда ще бъдат показани най-модерните китайски оръжия, включително над 100 самолета, танкове и ракетни системи. Въпреки че много от гостите на форума на ШОС ще присъстват и на парада, има важни изключения и допълнения по въпроса.

Лидерите на Индия, Египет и Турция ще си тръгнат от Китай преди парада, като Кайро ще бъде представляван от друг служител. Както повечето западни държави и техните съюзници, Индия и Турция обикновено избягват да позиционират лидерите си редом до китайските на подобни военни събития, които се провеждат два пъти на десетилетие от 2015 г. насам.

За сметка на това към Си Цзинпин и Владимир Путин ще се присъедини севернокорейският лидер Ким Чен-ун, който няма да участва във форума на ШОС. Това ще бъде първата му среща със Си от над шест години и първото му участие в международна среща на високо равнище откакто през 2011 година пое властта в страната.

Ако Си, Путин и Ким седнат заедно на трибуната на площад "Тянанмън" в Пекин, това ще покаже единството им в момент, когато Западът е все по-раздразнен от войната между Русия и Украйна. Китай официално твърди, че заема неутрална позиция в конфликта, но не е осъдил инвазията и е обвиняван, че доставя на Москва части за оръжия. Междувременно Северна Корея е изпратила войски в подкрепа на Русия.

На военния парад ще присъства и ръководителя на хунтата в Мианма Мин Аун Хлайн, който е и действащ президент след военния преврат през 2021 година. Сред другите гости са кубинският президент Мигел Диас-Канел, както и лидерите на Демократична република Конго и Зимбабве, пише БТА, позовавайки се на АП.

Единствените лидери от Европа, които ще присъстват на парада, са проруски настроеният сръбски президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо.