България с 11 боксьори на световното в Ливърпул

Времето София 28° / 25°
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21207796 www.24chasa.bg

Русия заглушила GPS системата на самолета на фон дер Лайен, кръжал над час край Пловдив

Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен Снимка: Министерски съвет

Предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, съобщи британският в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

GPS навигационната система е била деактивирана и самолетът на председателя на Европейската комисия кръжал над летището близо час, преди пилотът да вземе решение да приземи машината, използвайки хартиени карти. 

Фон дер Лайен вчера бе на визита в България, като посети "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот заедно с българския премиер Росен Желязков. За днес е планирано тя да бъде в Румъния в рамките на обиколката ѝ в страни членки на ЕС на Източния фланг на НАТО.

