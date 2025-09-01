Над 100 журналисти от Турция излязоха с общо послание в подкрепа на турския вариант на движението #MeToo

Повече от 100 журналисти от Турция излязоха с общо послание, в което изразиха подкрепата си за турския вариант на движението #АзСъщо (MeToo) и заявиха, че ще продължат да информират обществото за случаите на дискриминация и тормоз на полова основа, съобщи сайтът „Търкиш минит".

Общото изявление на журналистите идва на фона на вълна от обвинения от страна на турския вариант на движението #MeToo, което нашумя в САЩ през 2017 г. и разкри случаи на сексуално насилие, и на отделни представители на ЛГБТ+ общността, която обхвана Турция в последните месеци, засягайки мъже от филмовите, музикалните, фотографските и журналистическите среди.

„Нашата професия, нашето перо и нашият обектив са на страната на справедливостта и равенството на жените", се казва в изявлението на журналистите, в което те осъждат опитите за прикриване на подобни случаи. „Ние сме на страната на всички жени, които не могат да говорят за тормоза и насилието, които се губят в спиралата на мълчанието, наложено от обществото, и чиито викове са заглушени от културата на мълчание, която ни пронизва", се казва още в изявлението.

Сред подписалите изявлението са телевизионният водещ Ирфан Дегирменджи, режисьорката на документални филми Сибел Текин и десетки репортери и редактори от различни турски издания, пише БТА.