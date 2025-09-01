ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21209047 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин изказва дълбоки съболезнования за загиналите при земетресението в Афганистан

1260
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 1 септември следобед в Тиендзин се проведе конференцията на разширената среща на Шанхайската организация за сътрудничество, известна още като „ШОС+", на която председател беше китайският лидер Си Дзинпин. Това пише КМГ.

Китайският лидер обърна внимание на земетресението, което удари Афганистан рано тази сутрин и доведе до множество жертви и материални щети. „Афганистан е държава наблюдател в ШОС. От името на всички бих искал да изкажа най-дълбоките си съболезнования за жертвите, пострадалите и техните семейства. Надявам се правителството и народа на Афганистан да преодолеят трудностите и да възстановят домовете си възможно най-скоро."

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол