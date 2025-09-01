ЕК отпуска първия транш от средства по Инструмента за реформи и растеж за Северна Македония

Европейската комисия одобри първия транш на средства за Република Северна Македония като част от Инструмента за реформи и растеж за Западните Балкани, предаде порталът МКД. Сумата възлиза на 2,3 милиона евро като безвъзмездна помощ и 2 милиона евро като заем. Останалата част от заема, или 3,7 милиона евро, са предназначени за директна бюджетна подкрепа. Тази сума не включва около 3,6 милиона евро, които са предназначени за уреждане на част от средствата, които страната е получила преди това като предварително финансиране.

Средствата бяха предоставени след искане, подадено от министъра по европейските въпроси на Северна Македония Орхан Муртезани, който, като национален координатор по Инструмента за реформи и растеж, от името на правителството на Северна Македония, представи цялата документация за стъпките от Програмата за реформи 2024–2027 г., припомня МКД. Искането обхващаше реформи в няколко области: В раздела за управление на публичните финанси бяха предвидени законови изменения за по-ефективно и прозрачно управление на бюджета. В енергийния сектор бяха създадени нови структури за управление за прилагане на Плана за справедлив преход. В сектор „Бизнес среда" бяха въведени нови правила за независимост при управлението на държавните дружества. В сектор „Върховенство на закона" бяха предвидени мерки за редовно попълване на позициите на съдии и прокурори в съответствие с дългосрочните прогнози на компетентните съвети, пише БТА.

Според оценката на Европейската комисия, две стъпки са напълно изпълнени: приемането на Закона за публичен вътрешен финансов контрол и измененията в Закона за търговските дружества. Това представлява 40 процента изпълнение на стъпките, или 50 процента по отношение на средствата. За останалите стъпки ЕК заключава, че не са напълно изпълнени и за тях е предвиден гратисен период до 24 месеца, до декември 2026 г. Това означава, че държавата има допълнително време да ги изпълни и да освободи останалите средства от общо отпуснатите средства, които възлизат на приблизително 17,1 милиона евро, съобщи Министерството по европейските въпроси на страната, цитирано от МКД.