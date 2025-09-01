КМГ: Пън Лиюен посети река Хайхъ заедно със съпругите на чуждестранни лидери

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес Пън Лиюен, съпруга на председателя на КНР Си Дзинпин, заедно със съпругите на чуждестранни лидери, участващи в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, посетиха река Хайхъ в град Тиендзин. Това пише КМГ.

Пън Лиюен заяви, че Тиендзин е град, който има както историческо наследство, така и модерен чар. Реката Хайхъ стана свидетел на развитието на града и интеграцията на мултикултурализма. „Очакваме с нетърпение да прекараме приятно и незабравимо време заедно."

Гостите похвалиха красивата традиционна култура на Китай и забележителните постижения на модернизацията в китайски стил.