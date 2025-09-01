Турция започва масовото производство на нов вид хиперзвукови балистични ракети

От 2026 г. Турция ще започне масовото производство на хиперзвукови балистични ракети от типа „Тайфун Блок-4" (Tayfun Block-4), обяви Мурат Икинджи, директор на турската оръжейна компания "Рокетсан" (Roketsan) по време на дискусионен панел в Анкара, съобщи днес сайтът „Тюркийе тудей".

Ракетата „Тайфун Блок-4", която е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма, бе представена за първи път по време на Международното изложение за отбранителна промишленост (IDEF 2025) в Истанбул, което се проведе в края на миналия месец, пише БТА.

От думите на Икинджи по време на дискусията, която се проведе на 29 август в турската столица Анкара и събра на едно място директорите на основните компании, които произвеждат отбранителна техника в Турция, до края на годината ще бъдат направени първите тестови изстрелвания на ракетата „Тайфун Блок-4", а от 2026 г. ще започне масовото производство на балистични ракети от този тип.

„Семейството на „Тайфун" ще се разшири още повече – в зависимост от целите, нуждите и конфигурацията на различните системи", заяви Икинджи по време на събитието, като подчерта, че ракети от същата серия вече се произвеждат масово и към момента се доставят на турската армия.