Кралица Камила навремето е отблъснала нападател във влак с обувката си

Британската кралица Камила е отблъснала потенциален нападател във влак, когато е била тийнейджърка, като го е ударила с обувката си, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на нова книга за кралското семейство.

Съпругата на крал Чарлз Трети, днес 78-годишна, е пътувала с влак до гара Падингтън в Лондон, когато мъж е тръгнал да я напада.То това време е била на около 16 или 17 години, разказва книгата "Властта и дворецът" (Power and the Palace). Откъси от нея са публикувани от в. "Таймс".

Бъдещата кралица е реагирала, като си събула обувката и го е ударила в слабините с тока си. Когато е пристигнала в Падингтън, тя е посочила нападателя на служител и мъжът е бил арестуван, според книгата.

Авторът - бившият кралски кореспондент на в. "Таймс" Валънтайн Лоу, казва, че Камила, която се омъжи за крал Чарлз преди 20 години, е разказала историята по време на среща с бившия премиер Борис Джонсън през 2008 г., когато той бил кмет на Лондон.

По думите на Лоу Камила е казала, че е направила това, което майка й я е учила - да си събуе обувката и да удря в тестисите с тока, отбелязва Асошиейтед прес.

Авторът казва, че разказът му е бил предаден от бившия директор по комуникациите на Джонсън. Според него именно тази случка е една от причините бъдещата кралица да подкрепя каузи, свързани с борбата със сексуалното и домашното насилие.

Кралица Камила, която от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, борещи се за прекратяване на сексуалното и домашното насилие и подкрепящи жертвите му, никога не е говорила публично за инцидента, пише БТА.

Лоу казва, че Камила не е искала да говори за това, защото нейният опит, макар и неприятен, не бил толкова сериозен, колкото нападенията, които са претърпели други жени и момичета. По думите му тя не е искала да привлича вниманието към себе си за сметка на техните преживявания.

От Бъкингамския дворец са отказали коментар.

Историята получи широко отразяване в британските медии днес - от "Кралицата отблъсна сексуален нападател" на в. "Дейли телеграф" до таблоидното "Камила фрасна насилник в тестисите" на в. "Сън".

Независимо от подхода, историята ще допринесе за репутацията на Камила като жена, която не си "поплюва" и е внесла малко кураж в кралското семейство.

Книгата ще бъде публикувана по-късно този месец, посочва Асошиейтед прес.