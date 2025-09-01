Китай и Русия използваха форума на ШОС за атаки срещу Запада

Президентите на Китай и Русия използваха форума на Шанхайската организация за сътрудничество, за да отправят критики към Запада. Си Цзинпин определи настоящия международен ред като „хаотичен", а Владимир Путин обвини Запада за войната в Украйна.

По време на срещата в китайския град Тяндзин домакинът Си Цзинпин настоя за изграждане на нов, многополюсен световен ред и по-справедлива система за глобално управление.

"Шанхайската организация за сътрудничество създаде модел за нов тип международни отношения", заяви Си.

"Трябва да се възползваме от огромния по размери пазар и допълващите се силни страни на икономиките на държавите-членки. Целта ни е да улесним търговията и инвестициите, да засилим сътрудничеството в областта на енергетиката, инфраструктурата, зелените производства, цифровата икономика, технологичните иновации и изкуствения интелект", Си призова лидерите на Шанхайския форум.

Той проведе поредица от двустранни срещи, включително с един от най-верните съюзници на Русия, президента на Беларус Александър Лукашенко, както и с премиера на регионалния съперник Индия Нарендра Моди. Двете най-населени държави в света задълбочават сближаването си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи високи мита на двата азиатски икономически гиганта. Си, Моди и руският президент Путин демонстрираха изключителна близост в кулоарите на срещата и подчертаха своето "специално и привилегировано стратегическо партньорство".

Президентът на Русия използва речта си при откриването на форума, за да защити руската офанзива в Украйна, обвинявайки Запада за войната, която отне живота на десетки хиляди и опустоши голяма част от Източна Украйна, съобщава БНР.

"Тази криза не беше предизвикана от нападението на Русия срещу Украйна, а беше резултат от преврат в Украйна, който беше подкрепен и провокиран от Запада", заяви Путин, който допълни, че на срещата му с американския президент Тръмп в Аляска през миналия месец са постигнати "разбирателства", които може да доведат до мир в Украйна.