ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21209371 www.24chasa.bg

Румънски и български гранични полицаи заловиха 14 нелегални мигранти край Калафат

816
Мигранти СНИМКА: Pixabay

Четиринайсет мигранти бяха заловени в района на Калафат при опит да влязат нелегално в Румъния, съобщи днес румънската гранична полиция, цитирана от агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Мигрантите, които са от Ирак, Иран и Сирия, не са разполагали с необходимите документи, за да пътуват в Шенгенското пространство. Те са били заловени в нощта на 29 август в камион, паркиран в близост до пункта за таксуване при Калафат-Видин, съобщи днес Териториалният инспекторат на румънската гранична полиция.

Камионът с румънска регистрация е бил спрян за проверка от съвместен екип на гранични полицаи от Калафат и български гранични полицаи. Превозното средство е било управлявано от румънски гражданин на 49 години и се е движело по маршрут България-Румъния.

Мигрантите са били поети от българските власти, а гранична полиция води разследване за трафик на мигранти и незаконно прекосяване на държавна граница, информира Аджерпрес.

 

Мигранти СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол