ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА на лагер в Банско без 7 национали

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21209509 www.24chasa.bg

Кремъл: Не сме замесени в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен над България

1888
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Twitter/@ArthurM40330824

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Twitter/@ArthurM40330824

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол