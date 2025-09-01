Земетресение с магнитуд 4 разтърси Кампи Флегрей край Неапол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В района на вулканичната калдера Кампи Флегрей край Неапол тази сутрин е регистрирано земетресение с магнитуд 4 в 4:55 ч. (5:55 ч. българско време), съобщи Националният институт по геофизика и вулканология, цитиран от АНСА.

Трусът е бил на дълбочина под километър, с епицентър в близост до град Поцуоли.

Кметът на Поцуоли Джиджи Манцони заяви, че няма съобщения за ранени или сериозни щети.

Като предпазна мярка местните влакове са спрени, пише БТА.

Районът Кампи Флегрей, известен и като Флегрейските полета, в момента е засегнат от повдигане на земната повърхност. Затова през последните две години там имаше поредица от земетресения.