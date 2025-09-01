Приключи разследването на влаковата катастрофа с 57 жертви в Гърция от 2023 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцки следователи приключиха разследването на смъртоносната влакова катастрофа в прохода Темпе, където през 2023 г. се блъснаха пътнически и товарен влак, движещи се в противоположни посоки по една и съща линия, а 57 души загинаха. Експерти на Пожарната служба не са открили доказателства в подкрепа на спорните теории за катастрофата, съобщава в. „Катимерини“.

Приключването на разследването отваря път за начало на съдебния процес, в рамките на който са повдигнати обвинения на 36 души. Очаква се делото да започне през есента.

Срещу бившия министър на транспорта Костас Караманлис е образувано отделно дело, уточнява "Катимерини".

Експертите „не са открили следи от изгаряне или други промени в резултат на въздействието на огъня“ върху втория локомотив на пътническия влак, според доклада, предаден на разследващия съдия Сотирис Бакаимис, пише вестникът, цитиран от БТА.

Правителствени източници изразиха удовлетворение от приключването на разследването и представянето на доклада, казвайки, че това слага край „на различните теории, които се отразиха с три процента на рейтинга на управляващата партия Нова демокрация между февруари и април“. Правителствени представители определиха случая с катастрофата като „най-трудния период“ в този мандат.