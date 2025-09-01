Ердоган: Виждам полза в продължаването на ядрените преговори

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е казал на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че смята, че е полезно за Техеран да продължи ядрените преговори и че Анкара ще запази подкрепата си към Иран по този въпрос, предаде Ройтерс, позовавайки се на турското президентство.

По време на среща между двамата в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, Ердоган е посочил също, че сътрудничеството между двете съседки, по-специално в сферата на енергетиката, е от полза и за двете страни, съобщи още президентството в прессъобщение.

Ердоган, който се намира в китайския град Тянцзин за участие в 25-тата среща на държавните ръководители на страните от ШОС, продължава серията от двустранни срещи в кулоарите на форума, отбелязва Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Ердоган е придружен от министъра на външните работи Хакан Фидан, министъра на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, министъра на финансите Мехмет Шимшек, министъра на отбраната Яшар Гюлер, министъра на финансите и държавната хазна Мехмет Шимшек и министъра на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър.

По-рано той разговаря и с руския президент Владимир Путин.