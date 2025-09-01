Индия предложила да намали митата върху US стоките до нула. Тръмп: Късно е

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия е предложила да намали до нула митата върху американски стоки. Това съобщи самият той в профила си в социалната мрежа "Трут Сошъл" (Truth Social), предаде Ройтерс.

Наричайки отношенията на САЩ с Индия "едностранчиви", Тръмп написа в профила си: "Те предложиха да намалят митата си до нула, но вече е късно. Трябваше да го направят още преди години".

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението, което идва след въвеждането на общо 50-процентно мито върху индийски стоки, наложено от САЩ.

Данни, публикувани миналата седмица, показаха, че икономиката на Индия се е разширила със 7,8 на сто през тримесечието април-юни – най-висок темп от повече от година и значително над средната прогноза от 6,7 на сто, според проучване на "Блумбърг" сред икономисти.

През уикенда пък индийският министър на търговията Пиюш Гоял заяви, че страната няма да "се преклони" пред американските мита и ще търси нови пазари. "Няма да се поддадем и никога няма да покажем слабост. Ще продължим да вървим напред заедно и да завладяваме нови пазари", каза той на конференция в Делхи.

Също през уикенда апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, нанасяйки удар на амбициите на стопанина на Белия дом да използва митата като основно средство във външнотърговската си политика. Въпреки, че обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни, апелативният съд ги остави в сила, докато делото не бъде решено от Върховния съд, където съдиите републиканци имат мнозинство.