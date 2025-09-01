Бившият кмет на Ню Йорк пострада при катастрофа

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани е пострадал при автомобилна катастрофа. Той има счупен прешлен и други наранявания в резултат на пътното произшествие, станало в щата Ню Хемпшър, съобщи говорителят на бившия кмет на Ню Йорк, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.

Джулиани пътувал по магистрала в наета кола "Форд Бронко", шофирана от неговия говорител Тед Гудман, когато в събота вечерта автомобилът им бил ударен отзад от "Хонда Ейч Ар-Ви", шофирана от 19-годишна жена, съобщи полицията на щата.

Полицаите са станали свидетели на катастрофата, в резултат на която и двете коли са се ударили в разделителната мантинела на магистралата и били "силно повредени", съобщиха от щатската полиция. Гудман и 19-годишната жена са получили "неживотозастрашаващи наранявания". Щатската полиция заяви, че разследва инцидента и че не са повдигнати обвинения.

81-годишният Джулиани е бил откаран в близък травматологичен център, където сега е подложен за лечение заради фрактура на гръбначен прешлен, множество разкъсвания и натъртвания, както и наранявания на лявата ръка и долната част на крака, става ясно от изявление, публикувано в "Екс" от Майкъл Рагуса, шеф на охраната на Джулиани.

Бившият кмет на Ню Йорк "е с наранявания, но е в добро настроение и се възстановява чудесно", каза Рагуса и добави: "Тук не става дума за нападение срещу него."

Преди инцидента Джулиани е бил "спрян от жена, която е била жертва на домашно насилие" и се свързал с полицията от нейно име, каза Рагуса. След пристигането на полицията, колата с Джулиани продължила по пътя си и малко по-късно, след като излязла на магистралата, била ударена от другата кола. Този инцидент нямал никаква връзка с инцидента с домашно насилие, каза Рагуса в имейл до АП.

Щатската полиция съобщи, че полицаите, които разследвали сигнала за домашно насилие на магистрала 93 малко преди 22:00 ч., забелязали катастрофата, която се случила в лентите в северна посока. Полицаи и пожарникари бързо пресекли магистралата, за да окажат помощ, информира АП.

Екипът на Джулиани не предостави допълнителни подробности за обстоятелствата около катастрофата, посочва АП.

"Благодаря на всички, които се свързаха с мен, след като научиха новината за баща ми", написа Андрю Джулиани, синът на Руди Джулиани, в публикация в "Екс". "Вашите молитви означават много за мен", добави той.