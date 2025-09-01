ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент: Европейският център за сигур...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21210694 www.24chasa.bg

Полицията в Париж хвана мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото си

1460
Полиция СНИМКА: Pixabay

Френската полиция арестува пътник на жп гарата в Париж, скрил в бельото си множество бижута на стойност 10 млн. евро, предаде ДПА.

Прокуратурата в Париж съобщи в понеделник, че срещу мъжа и негов съучастник, който също е задържан, е започнато разследване за участие в престъпна група за търговия с крадени вещи. В куфарчето на мъжете е бил намерен и ъглошлайф, пише БТА.

Според вестник "Паризиен", по данни на разследващите двамата мъже са познати на правоохранителните органи и са били спрени за рутинна проверка по-рано на жп гарата в Лион.

При нея полицаите открили, че един от мъжете е скрил в бельото си чорап, в който се намирали луксозен часовник и голям брой бижута. Сред откраднатите вещи е било и колие, оценено на стойност 2 млн. евро, както и пръстен, струващ 1 млн. евро.

Полиция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол