Путин се срещна с иранския президент Пезешкиан

Руският президент Владимир Путин се срещна с иранския си колега Масуд Пезешкиан в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, съобщи Кремъл, цитиран от Франс прес и БТА.

Руската президентска администрация заяви по-рано, че срещата ще се фокусира върху ядрената програма на Техеран.

Западните страни подозират Иран, че възнамерява да се сдобие с ядрено оръжие в отговор на заплахата за възстановяване на отменените преди 10 години санкции от Германия, Франция и Обединеното кралство. От своя страна Техеран отхвърли подозренията като защити правото си да развива ядрена програма за граждански цели.

Русия, която е съюзник на Иран, подкрепя Техеран по този въпрос. В петък тя призова западните страни да „се върнат към здравия разум и да преразгледат погрешните си решения“, като предупреди за „непоправимите последствия“ от тяхната политика.

Русия и Иран се сближиха от началото на руската агресия срещу Украйна през 2022 г. През януари тази година те подписаха договор за стратегическо партньорство с цел укрепване на двустранните си отношения, по-специално в областта на отбраната, припомня Франс прес.

Иран също така е обвиняван от западните страни и от Киев, че доставя бойни дронове "Шахед" и ракети с малък обсег в подкрепа на Русия във войната в Украйна, допълва агенцията.